الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبد المحسن سلامة: الصحافة لن تموت ويجب أن نحافظ على نقابة الصحفيين

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق، إن مرور 82 عامًا على تدشين نقابة الصحفيين مناسبة سعيدة للغاية، متوجهًا بالشكر لكل مَن ساهم في أي جهود لصالح النقابة والمهنة.

أضاف سلامة، في كلمته خلال الاحتفال بمرور 82 عامًا على إنشاء نقابة الصحفيين: “الصحافة بمفهومها الصحيح لن تموت، النقابة ستظل بيت الصحافة الخالد والعتيق الذي يجب أن نحافظ عليه لصالحنا ولصالح المهنة".

82 سنة صحافة: فيلم تسجيلي عن تاريخ نقابة الصحفيين في ذكرى التدشين 

وبدأت احتفالية نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 82 عامًا على إنشائها بالسلام الجمهوري، كما تم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الصحافة والوطن.

قال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن احتفالنا اليوم يأتي في ذكرى مرور 82 سنة على إنشاء نقابتنا العريقة ثم نحتفل بذكرى العاشر من رمضان، وسنكرم المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حفل أكتوبر المجيدة.

وعرضت النقابة فيلمًا تسجيلا عن تاريخ إنشاء النقابة، واستعرض المحطات النضالية والدفاع عن حرية الصحافة، والمطالبات بإنشاء نقابة منذ بداية القرن ال ١٩، وأبرز الشخصيات النقابية التي ساهمت في تأسيس النقابة.

كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء المحررين العسكريين بمناسبة مرور 51 سنة هجرية على ذكرى انتصار حرب أكتوبر، في العاشر من رمضان.

ويجري تكريم  ٦ من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المقيمين في شمال سيناء لدورهم الفعال في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء.

ونظمت نقابة الصحفيين، حفل إفطار جماعيا لأعضاء الجمعية العمومية بمقر النقابة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ما يزيد على ألف من أعضاء الجمعية العمومية.

وحرص خالد البلشي، نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، على استقبال أعضاء الجمعية العمومية أمام مبنى النقابة والترحيب بهم.

الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين احتفالية مرور ٨٢ عاما بيت الصحافة

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

«سر الصنعة».. أهالي بورسعيد يكشفون لـ«الدستور» طريقة تمليح الفسيخ في المنزل

رئيس «قناة السويس»: انتظام الملاحة وعدم تأثرها باحتكاك ناقلتين بالبحيرات الكبرى

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

مدعى عام مانهاتن: ترامب انتهك قانون تمويل الحملات الانتخابية

رجل الاقتصاد الجرىء.. من هو «أكينومى أديسينا» الذى التقاه الرئيس السيسى اليوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

إبراهيم داود

ولدت بمصر

ماجد حبته

العضو الـ31 فى الناتو

إسلام الشرنوبي

حبات اللؤلؤ

وائل لطفي

سقوط الدولار

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

اتصال هاتفى بين نتنياهو ومحمد بن زايد: اتفاق على لقاء قريب

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟