عبد المحسن سلامة: الصحافة لن تموت ويجب أن نحافظ على نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق، إن مرور 82 عامًا على تدشين نقابة الصحفيين مناسبة سعيدة للغاية، متوجهًا بالشكر لكل مَن ساهم في أي جهود لصالح النقابة والمهنة.

أضاف سلامة، في كلمته خلال الاحتفال بمرور 82 عامًا على إنشاء نقابة الصحفيين: “الصحافة بمفهومها الصحيح لن تموت، النقابة ستظل بيت الصحافة الخالد والعتيق الذي يجب أن نحافظ عليه لصالحنا ولصالح المهنة".

82 سنة صحافة: فيلم تسجيلي عن تاريخ نقابة الصحفيين في ذكرى التدشين

وبدأت احتفالية نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 82 عامًا على إنشائها بالسلام الجمهوري، كما تم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الصحافة والوطن.

قال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن احتفالنا اليوم يأتي في ذكرى مرور 82 سنة على إنشاء نقابتنا العريقة ثم نحتفل بذكرى العاشر من رمضان، وسنكرم المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حفل أكتوبر المجيدة.

وعرضت النقابة فيلمًا تسجيلا عن تاريخ إنشاء النقابة، واستعرض المحطات النضالية والدفاع عن حرية الصحافة، والمطالبات بإنشاء نقابة منذ بداية القرن ال ١٩، وأبرز الشخصيات النقابية التي ساهمت في تأسيس النقابة.

كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء المحررين العسكريين بمناسبة مرور 51 سنة هجرية على ذكرى انتصار حرب أكتوبر، في العاشر من رمضان.

ويجري تكريم ٦ من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المقيمين في شمال سيناء لدورهم الفعال في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء.

ونظمت نقابة الصحفيين، حفل إفطار جماعيا لأعضاء الجمعية العمومية بمقر النقابة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ما يزيد على ألف من أعضاء الجمعية العمومية.

وحرص خالد البلشي، نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، على استقبال أعضاء الجمعية العمومية أمام مبنى النقابة والترحيب بهم.