وزارة السياحة تشارك فى المعرض الدولى «WTM Latin America» بساوبولو البرازيلية

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحى الدولي “WTM Latin America”، الذي افتتح، الإثنين، ويستمر وحتى ٥ أبريل الجاري بمدينة ساوبولو بدولة البرازيل.

وخلال فعاليات الأيام الأولى للمعرض عقد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددًا من اللقاءات المهنية والإعلامية بحضور المستشارة نشوى بكر مديرة المكتب التجارى فى ساوبولو، حيث تناولت هذه اللقاءات أهمية الترويج للمقصد السياحي المصري خلال الفترة القادمة، وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة خاصة فى ظل الزيادة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي الواعد.

كما تم خلال هذه اللقاءات التوافق على تنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع عدد من منظمى الرحلات، بالإضافة إلى تنظيم زيارة تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية في أعداد السائحين الوافدين من البرازيل إلى مصر ممن يفضلون السياحة الثقافية.

وشهد الجناح المصري المشارك في المعرض توافد عدد كبير من الإعلاميين وممثلي شركات السياحة والمهتمين بالمقصد السياحي المصري، كما جذب تصميم الجناح المصرى الزائرين من منظمى الرحلات وممثلي وسائل الإعلام حيث يقع فى المدخل الرئيسي لمركز مؤتمرات Expo Center Norte.

تجدر الإشارة إلى أنه يشارك بالجناح المصري عدد من شركات السياحة والفنادق المصرية العاملة فى السوق اللاتيني.

على الجانب الآخر تحت عنوان "السياحة المصرية الصينية" نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورشة عمل مهنية، والتي شارك في جلستها الافتتاحية السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وHu Heping وزير الثقافة والسياحةالصيني والذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لمصر، حيث يأتي تنظيم هذه الورشة لبحث وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وجمهورية الصين الشعبية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية وورشة العمل عدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، ووفد من دولة الصين يضم 22 منمُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة واللذين تستضيفهم الهيئة حالياً في زيارة تعريفية لمصر بالتعاون مع المكتبالثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.