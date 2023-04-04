رجل الاقتصاد الجرىء.. من هو «أكينومى أديسينا» الذى التقاه الرئيس السيسى اليوم؟

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم "أكينومي أديسينا" رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، والوفد المرافق له الذي ضم "كيفين أوراما" نائب رئيس البنك، و"فينسنت نيمهيل" السكرتير العام للبنك، ومن الجانب المصري حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ورامي أبوالنجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، ومنة الله فريد وكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية.



وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، معربًا عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الإفريقية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد الرئيس تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، في إطار أهداف الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين.

وفي السطور التالية، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أكينومي أديسينا.

أُعيد انتخاب أكينومي أديسينا رئيسًا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وذلك خلال الدورة الـ55 للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي المؤسسة المصرفية الإفريقية والتي غلفها الطابع الافتراضي الاستثنائي يوم الخميس 27 أغسطس 2020، بسبب ظرف وباء كورونا.

شغل في السابق منصب وزير الزراعة في نيجيريا.

بدأ ولايته الثانية للبنك رسميًا اعتبارًا من أول سبتمبر 2020، والتي ستدوم حتى خمس سنوات مقبلة "2020-2025".

الدكتور أديسينا، اقتصادي تنموي مشهور عالميًا والحائز على جائزة الغذاء العالمية (World Food Prize Laureate) والحائز على جائزة سونهاك للسلام (Sunhak Peace Prize)، بقدرته على قيادة أجندة جريئة لإصلاح البنك وتسريع تنمية إفريقيا.

تم انتخابه لأول مرة كرئيس للبنك في 28 مايو 2015.

ركزت فترة ولاية "أديسينا" الأولى، على الأجندة الجديدة الجريئة لمجموعة البنك، والتي تستند إلى خمس أولويات إنمائية تُعرف باسم "أعلى 5": "إنارة إفريقيا وتشغيلها، إطعام إفريقيا، تصنيع إفريقيا، تكامل إفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا".