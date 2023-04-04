الحلقة 13 من الكتيبة 101.. تكفيري يقترح حرق الأهالي لتعاونهم مع الجيش

يترقب عدد كبير من المتابعين مشاهدة الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101 التي تعرض اليوم على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، في ظل تصاعد الأحداث بالحلقات السابقة.

كشفت الحلقة 12 من مسلسل الكتيبة 101 التي عرضت أمس عن عدد من الأحداث بينها اجتماع الدكتور وحيد مع زعيم التنظيم أبو دعاء، ومعهما مع أبو أسامة، وتناقشا حول كيفية رجوع اسم وهيبة التنظيم لما كان عليه خاصة بعد مداهمات الجيش المصري المستمرة لهم، وتكبيدهم العديد من الخسائر وإضعافه قوتهم يومًا عن يوم.

قال أبو دعاء: “يجب استخدام المواطنين كدروع بشرية لمحاربة الجيش، كما أفتى الإرهابي بقتل كل من يتعاون مع الجيش من سيدات ورجال كذلك أفتى بقتل الأطفال”.

في الوقت نفسه، سأل أبو دعاء الدكتور "وحيد" عن رأيه فيما يجب تنفيذه مع المتعاونين مع الجيش، فقال "نحرقهم أحياء" وذلك وسط تخوف وضح عليه من الجماعة.

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.