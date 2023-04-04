الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل فتاة أثناء مرورها في مشاجرة بين شقيقين بقليوب

جثة
جثة

تعرضت طفلة (12 عامًا) لحادث أليم حينما لقيت مصرعها إثر إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بسبب تعرضها لضربة بواسطة "قالب طوب"، أثناء مرورها فى مشاجرة بين شقيقين.

تم نقل الفتاة للمستشفى وإجراء تدخل جراحى إلا أنها توفت بعد ذلك، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شقيقين بدائرة القسم، وإصابة فتاة كانت تمر بجوارهم بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بسبب تعرضها لضربة بقالب طوب.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم وحال مرور الطالبة "شهد أ" 12 سنة بجوارهم، قام أحدهما برمي الأخر بواسطة "قالب طوب" وتفاداه الآخر، إلا أنه أصاب الفتاة وأصيبت بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

جرى نقل الفتاة للمستشفى وإجراء تدخل جراحي لها، إلا أنها توفت بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

اصابة فتاة بحبس المتهم حبس المتهم حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات حدوث مشاجرة على ذمة التحقيقات نزيف داخلى بالمخ قسم شرطة قليوب

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