الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«القاهرة الإخبارية»: تجمع لأنصار ترامب ومعارضيه أمام مقر محاكمته في نيويورك

ترامب
ترامب

تشهد مقر محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نيويورك، تجمعًا لأنصاره ومعارضيه، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية ياسر نور الدين، أن هناك تجمع غير مسبوق لوكالات الأنباء العالمية لتغطية المحاكمة .

بينما طالب ترامب، نقل المحاكمة إلى منطقة ستاتن آيلاند لتكون أكثر أمنًا، وقال إن قاضي المحكمة بمانهاتن معروف بمعارضته له.

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ويمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، بتهم جنائية، وتتعلق الاتهامات بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاميه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.

 

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