محامية عراقية تدافع عن ترامب.. من هي إلينا حبة؟ (فيديو)

عرضت قناة «العربية» تقريرًا بعنوان «محامية عراقية تدافع عن ترامب.. معلومات عن الموهوبة المحبوبة ألينا حبة».

وأشار التقرير إلى أن ألينا حبة دافعت عن دونالد ترامب في العديد من القضايا، وهي واحدة من أكثر محاميه موثوقية عنده.

وتستعد «ألينا حبة» للدفاع عن «ترامب» مرة أخرى في قضية دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وأكدت وسائل إعلام عالمية أن المحامية ألينا حبة ولدت لمهاجرين عراقيين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وساعدت "ترامب" في رفع دعاوى قضائية ضد هيلاري كيلنتون، وتقديم طعون في تحقيق المدعي العام في نيويورك.

الموهوبة والذكية والمحبوبة

كما دافعت «حبة» عن «ترامب» في دعوى احتيال رفعتها ابنة أخته، ولم يتخل عنها «ترامب» رغم استبداله عدة محامين خلال معاركه القضائية، ووصفها بـ«الموهوبة والذكية والمحبوبة».

وكانت «حبة» فتحت النار على المدعي العام في مانهاتن، متهمة إياه بـ«تسييس النظام القضائي»، كما أكدت استعداد فريق «ترامب» للدفاع عنه في المحكمة.