الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل «القاهرة الإخبارية»: استنفار أمنى فى محيط محاكمة ترامب

ترامب
ترامب

تجمع العشرات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام مقر محاكمته بنيويورك، اليوم الثلاثاء.

وقال ياسر نورالدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهر اليوم بتوقيت واشنطن، هو الوقت المقرر لنقل ترامب من مقر إقامته لقاعة المحكمة.

ولفت إلى أن هناك  استنفارًا أمنيًا في محيط محاكمة ترامب.

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، اليوم الثلاثاء بتهم جنائية، وتتعلق الاتهامات بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاميه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.

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