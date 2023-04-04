الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف سيقضى ترامب الساعات الأولى له فى نيويورك قبل محاكمته؟

ترامب
ترامب

كشف ياسر نور الدين، مراسل “القاهرة الإخبارية” من نيويورك، كيف سيقضي ترامب الساعات الأولى له في نيويورك قبل محاكمته، قائلاً: "إن هيئة الدفاع الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أرادوا نقل المحاكمة من نطقة منهاتن والذهاب بها إلى محكمة أخرى في منطقى أخرى تسمى ستاتن أيلاند، وكان هذا الأمر متداولا بالأمس وقبل الأمس".

 

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا الأمر مستبعد ، حيث أنه ليس رغبة مؤكدة لمن هم محكوم عليه بأن يقوم بنقل محاكمته إلى مكان أخر، لافتا إلى أن هيئة الدفاع الخاصة بالرئيس السابق ترامب، أكدت أكثر من مرة أن المدعي العام هناك على خلاف واضطهاد سياسي.

 

وأشار إلى أن موكب الرئيس السابق من بالم بيتش في تمام الساعة 12.15 في موكب جال الشوارع وكان هناك العشرات من المؤيدين للرئيس السابق على جانبي الطريق، حيث وصل الموكب الى المطار في فلوريدا في تمام الساعة 12.35دقيقة، وكان هناك قنوات أمريكية قاموا بنقل هذا الحدث وهذه اللقطات. 

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