الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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49 ألف شرطى لتأمين محاكمة ترامب «فيديو»

جريدة الدستور

عرضت قناة «العربية»، اليوم، تقريرًا يرصد أكثر من 49 ألف شرطي لتأمين محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أنه تم تجهيز أكثر من 30 ألف شرطي بزي رسمي و19 ألف بزي مدني، تحسبًا للمحاكمة التاريخية التي سيخضع لها اليوم أول رئيس أمريكي بتهم جنائية.

وعرضت «العربية» بثًا مباشرًا من مبنى «ترامب تاور» حيث أظهرت اللقطات حراسة أمنية مشددة في محيط المبنى من قبل شرطة نيويورك، التي وضعت سياجًا عند مدخل المبنى.

أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهامًا جنائيًا

فيما قال مسؤول بمحكمة وسط مانهاتن، إن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المقرر أن تعقد الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهامًا جنائيًا.

ونوه المسئول بمحكمة وسط مانهاتن، بأن قاعات التقاضي الأخرى في الطوابق العليا بالمحكمة ستغلق قبل المحاكمة كجزء من الاحتياطات الأمنية.

محاكمة دونالد ترامب محاكمة ترامب تأمين 30 ألف شرطي أكثر ترامب ​دونالد ترامب​

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