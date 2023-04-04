التفاصيل الكاملة لأحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13

انتهت قبل قليل أحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13، بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم عبر قناة سي بي سي ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13 باستنجاد أكرم بجارة مجدي في محاولة لإنقاذهم وإصلاح سيارته نعناعة التي أصيبت بـ "وش سلندر" وإحضارها لدهشور، يتصل السائق أمين الفنان محمود الليثي ويطلبون منه الحضور ويخبرهم أنه في السلوم.

يتصل حماصة بعلي ويكا ويخبره بما حدث معه بسبب سمير، يخبر أحد رجال القرية أكرم والدكتورة سميحة أن إطارات السيارة يتم تصليحها، يقوم أهل القرية بمساعدة أكرم وعلي في تركيب إطارات السيارة، يسقط سامح أرضاً و يعاني من ألم في الرأس، تتصل فوقية بقريبتها الدكتورة نيللي الفنانة مي دياب لمساعدة سامح بعد إصابته بـ"حول" في العين.

يتلقى أكرم اتصالا من أخيه مصطفى ليطمئن عليهم ويخبره ما أصاب سامح ويطلب منهم معاودة الاتصال به ليطمئن على سامح، تتصل الدكتورة نيللي بفوقية وتطلب منها أن تذهب لمركز طبي لإجراء صورة أشعة على المخ.

يتواجد الضابط حسام الفنان أحمد عبد الوهاب مع عم عمران يطلب منه التحفظ على الحسيني الفنان أوتاكا والاتصال به فور حضوره، بعد حضور الدكتورة نيللي لمعالجة سامح تسأل فوقية عن حالة سامح الاجتماعية ويبدو عليها الإعجاب به ولكنها تكشف علية بطريقة كوميدية.

تشتبك نيللي مع الدكتورة سميحة، تصف نيللي الدواء لسامح وتشتبه في "شرخ بالجمجمة" وتطلب أشعة أخرى، يطلب سمير من الحسيني البحث من جديد عن علي ومحاولة استدراج عم عمران مرة أخرى، تخبر فوقية أكرم باشتباك نيللي وسميحة، تحاول نيللي إعطاء سامح الحقنة "في العضل" أمام الجميع، تؤكد لهم نيللي أنها ستعود مرة أخرى للاطمئنان عليه، وتخبر نيللي فوقية، أن لها أسلوبها الخاص للفت نظر سامح لها، تتشاجر فوقية مع أكرم وتتوعد له، يطمئن علي على سامح وتؤجل سميحة البحث عن الجدة سوسو وتطلب منها سماح الاستمرار في البحث عن الجدة سوسو وأنها ستعتني بأخوها فترة غيابها.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.