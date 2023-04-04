الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13.. سامح يخيف الأسرة

1000 حمدالله على
1000 حمدالله على السلامة

يعرض حاليا عبر قناة سي بي سي  حصريا مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13

وقدم مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13 عددا من الأحداث حيث تصل الأسرة إلى منزل اكرم بالقاهرة بعد رحلة دهشور الشاقة بينما سامخ “آدم الشرقاوي مصابا بطوبة في رأسه سببت له ارتجاجا بالمخ تقرر الأسرة عدم الذهاب الى الطبي وإحضار طبيبة قريبة فوقية إلى المنزل وتدخل المنزل بشكل كوميدي وهي لا يبدو عليها أنها طبيبة ويظهر الخوف من كل الأسرة على حالة سامح الصعبة.

التفاصيل الكاملة لمسلسل «1000 حمد الله على السلامة» الحلقة 12

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أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم مع النجمة يسرا بمشاركة الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة شيماء سيف والفنان الشاب آدم الشرقاوي ومطرب المهرجانات عنبة بمشاركة علاء مرسي والفنان محمد محمود والفنان بيومي فؤاد وعدد من الشباب منهم الفنانة مايان السيد وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح في التعاون الأول مع النجمة يسرا في الدراما التليفزيونية والمسلسل الجديد من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض العمل عبر قنوات سي بي سي.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يعرض على قناة CBC في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا كعرض أول والعرض الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة مساء مع عرض المسلسل على منصة واتش إت أيضا بالإضافة إلى عرضه على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة السادسة والربع مساء ويعاد أكثر من مرة يوميا.

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