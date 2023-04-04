الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 13.. هل يمنع أحمد عيد نيللي كريم من الهرب؟

عملة نادرة
عملة نادرة

يترقب الجميع اليوم الثلاثاء، مسلسل عملة نادرة الحلقة 13 بعد هرب نيللي كريم التي تجسد دور نادرة من بطش عبد الجبار الذي يجسد دوره جمال سليمان بعد تأكدها منه أنه سيقضي عليها بمجرد أن يحصل على الأرض.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 12

استطاعت بالفعل نادرة الهرب بمساعدة دميانة التي تجسد شخصيتها جومانة مراد بعد التحايل على الموقف واستغلال انشغال الجميع بالمولد، حيث قامت نادرة بتخدير السيدة التي ترافقها بانتظام والتسلل من المنزل دون أن يراها أحد.

لكن الشىء اللذان لم يحسبانه هو مراقبة مسعود الذي يقوم بدوره أحمد عيد لجومانة مراد، لأنه من الواضح أنه يحبها وقد استطاع أن يرى كل شىء ويشاهد نادرة وهي تهرب مع أخيها.

هروب نادرة وتدخل مسعود

ويبقى السؤال الذي طرحه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هل سيستطيع مسعود أن يحاصر نادرة ويمنعها من الهرب، وحينها ماذا سيكون مصير نادرة وابنها عند معرفة عبد الجبار الذي يجسده جمال سليمان بما حدث.

أم هل سيتدخل محمد لطفي الذي يجسد دور شداد من أجل اللحاق بالموقف ومساعدة نادرة على تحقيق ماتريد والحفاظ على حياتها وحياة ابنها، ننتظر أحداث مشوقة اليوم في مسلسل عملة نادرة.

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مسلسل عملة نادرة الحلقة 12.. انقلاب المولد رأسًا على عقب


فريق عمل مسلسل عملة نادرة

يضم مسلسل عملة نادرة عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، والمسلسل من تصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

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