الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل خطف كيس نقود من بائعة خضار بسوق التبين

ارشيفه
ارشيفه

ألقت الأجهزة الأمنية بالتبين القبض على عاطل خطف كيس بداخله أموال من سيدة بائعة خضار تفترش الأرض بسوق التبين، جنوب محافظة القاهرة.

البداية كانت بورود لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، من بائعة خضار تفيد انه أثناء قيامها ببيع الخضار غافلها أحد الشاب وقام بخطف كيس الأموال ملكها الخاص بالبيع والشراء، ولاذ المتهم بالفرار.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وباجراء التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه، وعثر بحوزته علي المبلغ المسروق وقدره 1000 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

التبين عاطل خطف كيس سيدة بائعه

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