التوسع في إنتاج الصلب.. «إكسترا نيوز» ترصد تقرير وكالة فيتش عن مصر (فيديو)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» اليوم، تقرير وكالة فيتش عن مصر.

أبرز ما جاء في تقرير وكالة فيتش عن مصر:

مصر ستستمر في التوسع في إنتاج الصلب خلال عام 2023.

مصر ثاني أكبر منتج له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مصر من أكبر الدول إنتاجًا للصلب في أفريقيا.

تعد شمال أفريقيا مصدرًا مهمًا لإنتاج الصلب.

زاد إنتاج الصلب في مصر بنسبة 13.4% في 2020.

ارتفاع إنتاج الصلب في مصر بـ 25.1% في 2021.

الوكالة تتوقع مضاعفة مصر لإنتاجها من الذهب تدريجيًا.

منحت مصر 82 موقعًا للتنقيب عن الذهب إلى 11 شركة تعدين.