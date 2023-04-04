محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام للتعاون الزراعى

عقدت اللجنة العليا للقيادات، برئاسة اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعها اليوم لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة لاختيار الأكفأ والأنسب، يأتي هذا في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لعدد (7) من المتقدمين، وذلك لفحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة لشغل تلك الوظيفة، وذلك وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها، فضلًا عن مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومى.