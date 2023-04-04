الحكم على المتهم بقتل أمين شرطة بالخصوص في مايو

مدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، الحكم على عاطل؛ لاتهامه بقتل أمين شرطة أثناء ضبطه وآخر؛ لاتجارهما في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 مايو المقبل؛ لورود رد لمفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7422 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين رضا ا إ، 36 سنة، عاطل، وسيد س أ، 29 سنة، عاطل، قتلا عمداً المجنى عليه "محمد علي"، مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك الجرم، وما أن ظفرا به حتى توجه المتهم الأول نحوه مستخدماً السيارة قيادته، والتى تحمل لوحات معدنية أرقام "رع ط 9716، وقام بالاصطدام به أكثر من مرة فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره للهرب عقب الواقعة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين تعديا على الموظفين العمومين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، وقد نتج عن ذلك الفعل وفاة المجنى عليه الأخير.