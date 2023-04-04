تفحم 3 جثث فى حادث سيارة بمرسى مطروح

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي بالإسكندرية لإجراء تحليل البصمة الوراثية لـ3 جثث مجهولة عثر عليها متفحمة في حادث اشتعال النيران في سيارة ملاكي عقب اصطدامها بسيارة نقل عند بوابة الضبعة بطريق مطروح، وذلك تمهيدا لمطابقتها بذويها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمرسي مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل عند بوابة مدينة الضبعة واشتعال النيران في السيارة الملاكي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على 3 جثث متفحمة ومجهولة الهوية من ركاب السيارتين، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الضبعة.

وتمكن ضباط الإدارة العامة للمرور من رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.