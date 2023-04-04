مدير ثقافة البحر الأحمر توضح تفاصيل الفعاليات الفنية في ليالي رمضان بالغردقة

قالت سوسن عبدالرحيم مدير ثقافة البحر الأحمر، إن الفرع يضم 14 موقعا وجميعها بدأت اليوم ليالي رمضان الثقافية، حيث تتنوع الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية للأطفال التي يتم عملها هناك.

وأضاف علاء التايه رئيس الرياضات البحرية بالغردقة، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه الفعاليات تزيد من متعة الناس في شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن البطولة الرمضانية لكرة القدم انطلقت بمشاركة 10 فرق مقسمة على مجموعتين.

الفعاليات الفنية والثقافية في ليالي رمضان بالغردقة



وأوضح أنه سيتم تقديم كأس وجوائز قيمة تليق بنادي الرياضات البحرية للفريق الفائز.

وتبدأ الفعاليات الثقافية في ليالي رمضان بعروض فنية لفرق فنون شعبية أطفال وكبار وأيضًا أمسيات شهرية وورش فنية وغيرها من الفاعليات.

