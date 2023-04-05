وسائل الإعلام القبرصية: زيارة نيكوس لمصر تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية

سلطت صحيفة "فايننشال ميرور" القبرصية، الضوء على زيارة الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس لمصر لعقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة لتعميق العلاقات في مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والطاقة.

وأكدت الصحيفة أن هذه المجالات ستكون محور اجتماع في القاهرة بين الرئيس نيكوس كريستودوليدس والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يقوم الرئيس القبرصي بأول رحلة رئيسية له خارج أوروبا، بزيارة مصر يومي الأربعاء والخميس.

وتابعت أنه بخلاف لقائه مع الرئيس السيسي، يلتقي الرئيس القبرصي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

أجندة الرئيس القبرصي في مصر

وأكدت الصحيفة أنه اليوم الأول، سيزور الرئيس كريستودوليدس المتحف القومي للحضارة، كما يلتقي الوزراء المرافقين للرئيس القبرصي نظرائهم المصريين بشكل منفصل في قصر الرئاسة.

وأضافت أنه سيتم الترحيب بكريستودوليدس رسميًا في القصر الرئاسي وإجراء لقاء مع الرئيس السيسي، تليها محادثات موسعة بين الوفود، ومن بين القضايا مناقشة تطورات القضية القبرصية وتوحيد الجزيرة والعلاقات الثنائية بين مصر وقبرص وسبل تعزيزها في قطاعي التجارة والسياحة والقضايا المتعلقة بمجال الطاقة، فضلا عن التطورات الإقليمية.

وبحسب الصحيفة سيقيم الرئيس السيسي مأدبة عشاء على شرف الرئيس كريستودوليدس والوفد القبرصي، فيما سيلتقي في السادس من ابريل الرئيس القبرصي مع احمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.

ويرافق الرئيس القبرصي خلال زيارته للقاهرة التي تستغرق يومين ، وزير الخارجية قسطنطينوس كومبوس ووزير الطاقة والتجارة جورج باباناستاسيو.

بينما أكدت صحيفة "قبرص تايمز"، أن العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في عدة مجالات وعلى رأسها الطاقة تُعد المحور الرئيسي لزيارة الرئيس القبرصي إلى مصر، فضلاً عن المجالات الأخرى المشتركة وعلى رأسها السياحة، حيث تُعد مصر وجهة مفضلة للزوار الأجانب وخصوصًا من قبرص واليونان.

كما أفادت صحيفة "ألفا نيوز" القبرصية، بأن قضية جزيرة قبرص السياسية ستكون محور رئيسي آخر في اجتماعات الرئيس القبرصي في مصر، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية الكبرى.