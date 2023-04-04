أخبار فاتتك| الإضرابات تشل بريطانيا وتعيين نائبين جديدين لرئيس هيئة الاستثمار

تداولت خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار، والتي شملت أحداث سياسية ورياضية وفنية واجتماعية، والتي تستعرضها «الدستور» لكم من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

- الإضرابات تشل بريطانيا.. المعلمون والأطباء أحدث المنضمين

صوّت 98% من أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا لرفض عرض حكومة ريشي سوناك، بأن يحصل المعلمون على زيادة في الأجور بنسبة 4.5% في المتوسط في العام المقبل، بالإضافة إلى تأمين 1000 جنيه إسترليني دفعة واحدة لهذا العام. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 66%.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- الصحة العالمية: العقم يمثل تحديًا صحيًا على مستوى العالم

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسييوس، أهمية الحاجة الملحة لإتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية المتعلقة بالخصوبة، بعدما كشف تقرير الصحة العالمية عن أن شخصًا من بين كل ستة في العالم، أي 17.5% من سكان العالم يعانون من العقم.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول

سلمت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول وذلك في إطار جهودها لخدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في هذا الشهر المبارك.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- بداية أزمة جديدة بين اتحاد الكرة والخبراء الأجانب بسبب الدولار

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية بوادر أزمة جديدة بين الخبراء الأجانب ومسئولى اتحاد الكرة، بسبب قلة العملة الأجنبية ممثلة فى الدولار فى ظل الأزمة المالية التى يعيشها اتحاد الكرة حاليا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين نائبين جديدين لرئيس هيئة الاستثمار

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتعيين نائبين جديدين لـ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز دور الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)