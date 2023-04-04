الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإضرابات تشل بريطانيا.. المعلمون والأطباء أحدث المنضمين

إضرابات بريطانيا
إضرابات بريطانيا

صوّت 98% من أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا لرفض عرض حكومة ريشي سوناك، بأن يحصل المعلمون على زيادة في الأجور بنسبة 4.5% في المتوسط في العام المقبل، بالإضافة إلى تأمين 1000 جنيه إسترليني دفعة واحدة لهذا العام. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 66%.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن أعضاء قطاع التدريس في بريطانيا هددوا بمزيد من الاضرابات عن العمل بعد رفضهم عرض الحكومة.

وأعلن الاتحاد الوطني للتعليم (أكبر نقابة تدريس في إنجلترا) عن أن أعضاءها رفضوا آخر عرض من الحكومة حول رفع الأجور وأكدوا القيام بمزيد من الإضرابات.

في السياق ذاته، بدأ موظفو مكتب جوازات السفر في المملكة المتحدة إضرابا لمدة 5 أسابيع، ويزعم قادة النقابات أنها قد تعطل إجازات الصيف للبريطانيين.

ويستعد صغار الأطباء لإضراب يستمر 4 أيام اعتبارا من الثلاثاء، ومن المتوقع أن يؤدى إلى إلغاء عشرات آلاف العمليات الجراحية وسيزيد من الضغوط الشديدة على الجهاز الطبي.

وكان ريشي سوناك يأمل أن يؤدي تحسين الحكومة لعرض الأجور على الممرضات، الذي قبله قادة النقابات، الذي يخضع الآن للاقتراع الوطني، إلى تمهيد الطريق لإنهاء الإضرابات في أماكن أخرى من القطاع العام.

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