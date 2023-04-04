الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول

السعودية تسلم هدية
السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور للدول

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، لعدد من الدول وذلك في إطار جهودها لخدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في هذا الشهر المبارك.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم تسليم جمهوريتي موزمبيق وكازاخستان هدية خادم الحرمين من التمور والبالغة "5" أطنان لكل منهما، كما سلمت الوزارة وجبات إفطار الصائمين على الكوادر الطبية التي تعمل في مستشفى "ميد بارك" بالعاصمة التايلندية بانكوك، والبالغ عددهم 50 كادرًا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في مملكة تايلند خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام

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