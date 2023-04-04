بعد إعلان جدول الدوري.. ماذا ينتظر الزمالك خلال أبريل ورمضان؟

أعلنت أمس الاثنين، رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم برئاسة النائب أحمد دياب، بعد التنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد منافسات الجولات الثلاثة المقبلة من الدوري الممتاز وهم الـ24 و25 و26.

كما كشفت الستار أيضا عن بعض المباريات المؤجلة من أسابيع مختلفة، بالإضافة إلى مواعيد منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة في نسختها الثانية.

وعقب إعلان الأمس من قبل رابطة الأندية، ينتظر الفارس الأبيض، العديد من المواجهات الصعبة والقوية بالدوري للعودة مجددا للمنافسة على المربع الذهبي، خلال ما تبقى من شهر رمضان الكريم وأبريل الحالي.

ويستعرض لكم الـ"الدستور"، في السطور التالية، مواعيد مباريات الأبيض الفترة المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر أبريل الحالي

اليوم. الثلاثاء 4/4/2023

المصري & الزمالك .. مؤجلة من الجولة الـ22، ستاد برج العرب بالإسكندرية التاسعة والربع مساء.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

الأحد 9/4/2023

الزمالك & البنك الأهلي.. الجولة الـ24، ستاد القاهرة الدولي، التاسعة والربع مساء.

وكنت مباراة الدور الأول انتهت لصالح الفارس الأبيض بهدف نظيف.

الخميس 13/4/2023

حرس الحدود & الزمالك.. الجولة الـ25، ستاد الكلية الحربية أو المكس بالإسكندرية, التاسعة والربع مساء.

وكنت مباراة الدور الأول انتهت لصالح الأبيض برباعية نظيفة.

الاثنين 17/4/2023

الزمالك & المقاولون العرب.. الجولة الـ26، ستاد القاهرة الدولي، التاسعة والربع مساء.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الأربعاء 26/4/2023

الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مؤجلة من الجولة الـ19، ستاد القاهرة الدولي، الثامنة والنصف مساء.

ويمتلك الفارس الأبيض مواجهة مؤجلة أمام طلائع الجيش في الجولة الـ21، تقام في وقت لاحق، بسبب انشغال الفريق العسكري بمباراة أهلي طرابلس الليبي في البطولة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك، قد ودع مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا كالمعتاد على مدار النسخ الأخيرة، في سيناريو مكرر كل موسم.

كما ودع أيضا، منافسات كأس الرابطة مبكرا في نسختها الثانية، وأصبح الفريق على بعد خطوة واحدة فقط من موسم كارثي وصفري، في حالة خروجه أو فقدانه نسخة بطولة كأس مصر للموسم الحالي (2022/2023) والتي لم تبدا منافساتها بعد.