الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يتراجع ويؤكد رغبته فى الاستعانة بحكام أجانب أمام الأهلى

بيراميدز
بيراميدز

كشف الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن النادي طلب بشكل رسمي من إدارة اتحاد الكرة، إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي بطولة كأس مصر لطاقم تحكيم أجنبي.

وتراجع هاني سعيد عن تصريحاته السابقة التى نفي فيها رغبة ناديه بطلب حكام أجانب.

وحدد اتحاد الكرة التاسعة والربع من مساء يوم 10 أبريل الجاري، موعدا لمباراة نهائي الكأس والتي تجمع بين بيراميدز والنادي الأهلي على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز، أكد في خطابه الرسمي المرسل إلى اتحاد الكرة أنه يتمسك بإسناد إدارة النهائي لطاقم حكام أجنبي، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين، والوقت ما يزال مبكرا أمام الاتحاد للتوصل إلى اتفاق واستقدام طاقم حكام يليق بنهائي أقدم بطولة مصرية، مثلما حدث في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر وكذلك نهائي كأس رابطة الأندية في نسختها الأولى.

وأشار إلى أن نادي بيراميدز يبدي كامل ثقته في الحكام المصريين، ولكن مثل تلك المباريات النهائية تاخذ طابعا خاصا من التنافس ولا تحتمل أي أخطاء في ظل حسمها لبطولة غالية، كما أن اتحاد الكرة وكذلك رابطة الأندية كان لديهم الحرص الكامل خلال السنوات الماضية على تعيين حكام أجانب للمباريات النهائية والحساسة في مختلف البطولات لإبعاد الحكام المصريين عن الضغوط.

بيراميدز نادي بيراميدز البرتغالي جايمي البرتغالي جايمي باتشيكو هاني سعيد

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