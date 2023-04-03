الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الوحدات المحلية بمركز إطسا بالفيوم تبدأ فى ترشيد استهلاك الكهرباء فى الشوارع

الوحدات المحلية بمركز
الوحدات المحلية بمركز إطسا بالفيوم

بدأت الوحدات المحلية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء وترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع.

وصرح خالد فراج، رئيس مجلس ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، بأنه بدأت كافة القرى بتخفيف أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بنسبة 75% مع الصيانة لكشافات الإنارة والخلايا الإلكترونية والمرور على المصالح الحكومية ودور العبادة من كنائس ومساجد لمتابعة تنفيذ قرار ترشيد استهلاك الكهرباء، بناءً على قرار الدولة.

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وأضاف: “ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي ينص على ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشوارع والميادين، وتوجيهات  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخفيض نسبة ترشيد الكهرباء لتكون 75% بدلاً من 50% طبقا للقرار الوارد، مع إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية”.

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وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات وأنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى الآن، وذلك من خلال تقرير أعدته المحاسبة ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

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وأكد محافظ الفيوم، أن فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، يعمل من خلال منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، بمجالات التوعية بالقضايا المجتمعية والسكانية، والمشاركة بالفعاليات والأنشطة الخدمية والتنموية، مثل برامج محو الأمية، والقوافل الطبية، والدورات التدريبية على الحرف اليدوية، وريادة الأعمال، والتثقيف المالي،  بجانب الأمسيات الثقافية، وحملات طرق الأبواب.

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من جهتها، أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن فرع المجلس قام بعدد من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى الآن، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تضمنت حملات طرق الأبواب للتوعية بالقضايا السكانية والمجتمعية لعدد 61 ألفاً و702 مستفيد ومستفيدةً بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعقد ندوات ثقافية استهدفت عدد 7850 من المواطنين، وجلسات الدوار بالتنسيق مع مسئولي الأوقاف والجهات المعنية، استهدفت 421 ألفاً و650 مواطناً بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

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الوحدات المحلية بمركز إطسا الفيوم ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 75 تخفيف أعمدة الإنارة

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