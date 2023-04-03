الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 12 من الكتيبة 101| الجيش يتكفل برعاية ابنة عنصر تكفيري ألقاها في الصحراء

الطلفلة يقين
الطلفلة "يقين"

عرضت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الكتيبة 101، فتاة صغيرة سقطت من والدها والدتها الإرهابيين أثناء هروبهما من تفتيش قوات الجيش على البيوت التي يُعتقد أن يقطنها عناصر إرهابية، ولم يعودا لاستعادتها رغم صراخ الأم بأنها تريد ابنتها، إلا أن الأب قال: "الجيش ورانا مش هنعرف نرجع"، وتركا الفتاة في الصحراء مغشيًا عليها من هول الصدمة التي تعرضت لها.

txt

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. الرائد نور لبنت إرهابي: أنتي قد بنت أختي وهنشيلك في عنينا

وعندما فتحت عينيها وجدت أحد الرجال السيناوية يتحدث إلى أحد أفراد الجيش عن عثوره عليها، وأنه خائف من التقاطها في منزله علها تكون طُعمًا لقتله، فجاءه الرد من الجيش أن يصور "فيديو" لحالتها حتى يستطيعون التصرف، وفي مقر القطاع، تم وضع خطة لالتقاط الفتاة وتأمين المنطقة في الوقت نفسه، فقال قائدهم: "أكيد مش هنسيب البنت وهنراعيها بس لازم نأمن المكان"، وكانت الخطة بنزول جزء من أفراد الجيش لتمشيط المنطقة كلها، وجزء آخر يلتقط الفتاة ويودعها للرعاية الصحية.

العثور على طفلة في الصحراء

وعندما قام الرجل السيناوي بتصوير الفيديو، كانت الفتاة مستلقية على بطنها، لا تتذكر اسمها أو أي شئ سوى أنه تم رميها في الصحراء، وتمت خطة الجيش كما تم الترتيب لها، وأودعت الفتاة في مستشفى لمعالجة الجروح التي لحقت بها، إلا أنها كانت تعاني من صدمة نفسية جعلتها في حالة هياج ضد أي شخص يتحدث إليها، ولا تتذكر حتى اسمها، وذلك بناء على أخبرت به الطبيبة آمنة، التي تقوم بدورها ميرنا نور الدين، للضابط "نور"، الذي يقوم بدوره عمرو يوسف.

txt

الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101| قصة حب بين الطبيبة آمنة والرائد نور

تلك الطفلة هي محاكاة لقصة حقيقية، فالطفلة "يقين" هي ابنة تكفيري ألقاها في الصحراء خوفًا من القبض عليه، وتم عرض الواقعة الحقيقية على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية.

أثناء الفعاليات، تم تقديم فيلم تسجيلي عن مجهودات الجيش لإنقاذ الطفلة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها، ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، ثم تبدلت أحوالها خلال عام.

الطفلة “يقين”

وتحدثت الطفلة عن أحوالها خلال الفيديو، فقالت: "أنا اسمي يقين بروح الحضانة بحب أرسم وألون وارسم إيد، وعلى الصباع الكبير عيون، وعاوزه أطلع دكتورة وبحب البيتزا".

القصة الحقيقية للطفلة

https://www.facebook.com/watch/?v=1224530431727437

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثانية عشرة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة الثانية عشرة مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

حريق فى 4 منازل وإصابة مواطنين وحالة وفاة بسبب مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

«الشباب والرياضة» تطلق فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات «ريحانة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين بحضور مجلس النقابة

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت