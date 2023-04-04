إلى أى مدى يصل بيراميدز حين يحل وصيفا فى مجموعته بالكونفدرالية؟

شهدت هذه النسخة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أقل عدد من النقاط جمعها نادي بيراميدز في دور المجموعات منذ أن اشترك فيها لأول مرة في عام 2020، إذ حصد في المجموعة الثالثة 11 نقطة من 3 انتصارات منها انتصاران على نادي إسكو كارا التوجولي، وانتصار وحيد على نادي فيوتشر، وتعادلين إيجابيين مع كل من نادي الجيش الملكي المغربي، وفيوتشر، وهزيمة وحيدة على يد الجيش الملكي بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي ينهي فيها بيراميدز دور المجموعات في المركز الثاني بعد نسختي 2021، و2022.

نسخة 2021

كانت المرة الأولى التي حل فيها وصيفا في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على كل من نادي نكانا الزامبي، ونادي نامونجو التنزاني، وهزيمتين على يد نادي الرجاء الرياضي المغربي.

وفي دور الثمانية أقصى نادي إنييمبا النيجيري إذ فاز عليه بنتيجة 4 – 1 في مباراة الذهاب، وتعادل معه إيجابيا بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب.

وفي دور قبل النهائي أطاح به الرجاء بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء مباراتي الذهاب، والإياب بالتعادل السلبي.

نسخة 2022

كانت المرة الثانية التي احتل فيها المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ13 نقطة حصدها من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي زاناكو الزامبي، وانتصار واحد على كل من نادي الأهلي طرابلس الليبي، ونادي الصفاقسي التونسي، وتعادل واحد كان إيجابيا بهدف لمثله مع الصفاقسي في الجولة الرابعة، وهزيمة واحدة على يد الأهلي طرابلس بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وتوقفت مسيرته عند دور ربع النهائي حين اصطدم بنادي تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو حيث تعادل معه دون أهداف في لقاء الذهاب، وخسر بهدفين دون رد في لقاء الإياب.

لم يغب بيراميدز أبدا عن التواجد في دور الثمانية في كأس الكونفدرالية، وتنتظره في هذه النسخة مواجهة قوية إما أمام نادي مارومو جلانتس الجنوب إفريقي أو آسيك ميموزا الإيفواري أو يانج أفريكانز التنزاني.

مارومو جالانتس

تصدر المجموعة الأولى بعد أن جمع 12 نقطة من 4 انتصارات بواقع انتصارين على نادي سانت إيلوي لوبوبو من جمهورية الكونغو، وانتصار يتيم على كل من نادي الأخضر الليبي، ونادي اتحاد الجزائر، وهزيمتين على يد كل من اتحاد الجزائر، والأخضر.

آسيك ميموزا

احتل مقدمة المجموعة الثانية بعد أن حصد 13 نقطة من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي ديابل نوار الكونغولي، وانتصار وحيد على كل من نادي موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو، ونادي ريفرز يوناتيد النيجيري، وتعادل وحيد كان سلبيا مع موتيما بيمبي في الجولة الأولى، وهزيمة وحيدة على يد ريفرز يوناتيد بـ3 أهداف دون مقابل في الجولة الثانية.

نادي يانج أفريكانز التنزاني

اعتلى صدارة المجموعة الرابعة بجمعه 13 نقطة من 4 انتصارات بواقع انتصارين على مازيمبي، وانتصار واحد على كل من نادي ريال باماكو من مالي، والإتحاد المنستيري التونسي، وتعادل واحد كان إيجابيا بهدف لكل منهما مع ريال باماكو في الجولة الثالثة، وهزيمة وحيدة على يد الإتحاد المنستيري بهدفين نظيفين في الجولة الأولى.

إذن بيراميدز لن يصطدم في دور ربع النهائي بنادٍ من شمال إفريقيا، وهذه ميزة كبيرة، وتسهل من مهمته إلى حد ما، ويستطيع أن يتجاوز أي نادٍ من الثلاثة، ويبلغ دور الأربعة للمرة الثالثة في تاريخه.