«رسالة الإمام» الحلقة الثانية عشر.. الشافعى: «لا أستطيع أن أمنع ما تعلمته»

تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو في أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل “رسالة الإمام”، الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى بيت الإمام الشافعي حيث يجلس الشافعي مع زوجته وأبنائه لتناول الطعام.

ويبدأ المشهد بحديث ابن الإمام الشافعي حيث قال : أخيراً استجاب والدي لمحاولات البويطي ومحمد بن عبدالحكم بإقناعهم بأن يكون له مجلسه الخاص فى المسجد، وعقب صلاة الفجر بإذن الله ستكون أول دروسه، وترد أبنه الشافعى لتقول: هذا سيعنى المزيد من المتاعب والإنشغال، فيرد الشافعي قائلا: وهل أمنع ما تعلمته عن الناس، فإذا لم أجد فيه منفعة لطالبي العلم ما فعلت، وتقول زوجة الشافعي ليكون الله فى عونك يا زوجى، وأعاننا جميعا فى أن نكون سنداً لك، كما أنت سندنا يامحمد، وعلى الرغم من أن ما يحدث حولنا يبعث على الريبة، فإننا جميعاً نثق فيما تفعل، ويتحدث نجل الشافعي قائلا : كما أننى هنا يا أمى سالازم والدى قدر ما أستطيع، فترد زوجة الشافعى قائلة: بارك الله فيك وفى أخواتك فهما يساعدان والدك فى طلب العلم، فيرفع الإمام الشافعى يديه للدعاء قائلا : نسأل الله أن يديم نعمه علينا،

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12

ويذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي جوهر".