مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12.. «السري» يزور «حُسن» في دكانها

مع بداية الحلقة 12 من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو إلى دكان حُسن حيث يزورها السرى، ووتفاجىء به حُسن فتقول له: “سري.. طمئني على صحتك، فيقول لها: الحمدلله في أفضل حال، لقد بلغنى أنك قد سألتي عني، فترد حُسن التي تقوم بدورها الفنانة أروى جودة، نعم لقد سألت عنك، وذلك من أجل الاطمئنان عليك، ويضيف السري قائلاً: يا حُسن مجيئك وخوفك عليا أغلى من كنوز الدنيا، فترد حسن قائلة: العفو يا سيدي ولكن أي أحد يأتي إلى الدكانة ويطلب طلبك، سأقلق وأهتم بحاله”.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12

وخلال حديث "حُسن والسري" يأتى شخصين وهم الحبيب والشيخ أدريس، فترحب بهم حسن قائلًا: "أهلاً بالحبيب وأهلاً بالشيخ إدريس، ويتحدث الحبيب لحُسن أمام السري قائلًا: أهل بست الحسن، فينظر إليهم السرى بنظرة غيظ، فتقول حسن لـ"السري" عفواً سيدي، هل كنت تحتاج شىء، فقال لها نعم: أريد شىء يذهب الآم الصدر بكل ما فيه، فقالت له: لدي خلطة أعشاب ولكن من الضروري أن تستخدم بدون مبالغة، حتى يتحقق مفعولها، ثم يتحدث سرى إلى الحبيب قائلًا: كيف حالك؟، فيرد الحبيب: بخير يا سيدي الحمدلله، ثم تأتي حسن وتعطي الأعشاب لـ"السري": وتقول له تفضل يا سيدي فيقول لها: أشكرك ويستأذن بالانصراف".

وتقول "حُسن" للشيخ أدريس لقد جئت فى وقتك، فيرد الحبيب قائلًا: الشيخ أدريس يأتى دائما فى الوقت المناسب، فتقول حسن للشيخ إدريس محتاج اليك لكى تساعدنى فى فك رموز هذه البردية، وينتهي المشهد الأول فى الحلقة الثانية عشر عند هذه الحديث".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12

ويذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch ITوعلى قناة dmcفي تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل “رسالة الإمام”، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.