الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

جريدة الدستور

التقى الإعلامي عمرو الليثي في حلقة اليوم من برنامج "واحد من الناس"، بسيدة تبيع الخضار على أحد النواصي، لتنفق على نفسها وعلى ابنتها المطلقة.

وعندما سألها الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة عن أحلامها، قالت: "نفسي أطلع عمرة، واشوف حتة شقة أقعد فيها أنا وبنتي".

وأهدى عمرو الليثي السيدة 10 آلاف جنيه، هدية من البرنامج، قائلًا: "10 آلاف جنيه شوفي بيهم شقة"، ورفضت البائعة في بادئ الأمر أخذ المال، لكنها وافقت بعد إصرار وإلحاح من الإعلامي عمرو الليثي على أن تجبر بخاطره وتقبل منه المال، لأجل خاطره وخاطر النبي.

واحد من الناس عمرو الليثي بائعة خضار هدية واحد من الناس الإعلامي عمرو الليثي

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