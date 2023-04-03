عبير صبري: ريهام حجاج موهوبة ولا أعرف أسباب الهجوم عليها

قالت الفنانة عبير صبري، إنها لا تعرف الأسباب الحقيقية وراء الهجوم المستمر على الفنانة ريهام حجاج في كافة أعمالها الفنية التي قدمتها.

اللجان الإلكترونية

وأكدت الفنانة عبير صبري، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الهجوم على ريهام حجاج عمل مخطط له ومقصود، معبرة: "أكيد فيه لجان إلكترونية بتسعى إن تخلق حالة من التشويه على ريهام حجاج وأعمالها".

الصدق بالعمل

وتابعت:" ريهام حجاج موهوبة وصادقة في شغلها جداً ومحبة للناس إلى معاها جداً، وأنا مش محتاجة أقول على حد حاجة مش حقيقية، ريهام حجاج بتدخل لوكيشن زيها زي أي حد ومجمل اللي بيتقال عليها مش حقيقي".

وأضافت في حديثها، أن كل ما يقال عن ريهام حجاج عبر السوشيال ميديا ليس صحيح على الإطلاق ومخالف لشخصيتها الحقيقية، قائلة: "ريهام حجاج مش بتزعل من الهجوم المتكرر عليها لأن هي غير متابعة للسوشيال ميديا".