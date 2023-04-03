الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماذا قال عمدة نيويورك عن التحضيرات بشأن محاكمة ترامب؟ (فيديو)

عمدة نيويورك في مؤتمر
عمدة نيويورك في مؤتمر صحفي قبل محاكمة ترامب

أكد عمدة نيويورك إريك آدمز، أن الشرطة لم ترصد أي محاولات للعنف حتى الآن بشأن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، وهو خاص بعرض التحضيرات بشأن محاكمة ترامب، أنه يمكن إدارة الكثير من الأمور، وأن مفوض الشرطة وضع خطة تأمين وسيطبقها وفقًا للحاجة.

وأردف: "الرئيس سيأتي، وهذا سيحول نيويورك محط الأنظار مرة أخرى، لأنه مشهد غير مسبوق، وهذه صفحة أخرى في التجربة، الإدارة ستظهر كيف نستطيع حل مشكلات محلية ودولية، وسنكون مستعدين، شرطة نيويورك احترافية".

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، غدًا الثلاثاء بتهم جنائية، وتتعلق الاتهامات بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاميه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.

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