مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12.. ماذا فعل محمد رمضان بعد إجهاض زوجته؟

صُدم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12 الذي يجسد فيه دور البطولة كتاجر في حي السيدة زينب، بعدما علم أن زوجته الثالثة منة فضالي قامت بإجهاض نفسها بعد رفضه لحلمها.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12

وكان قد وافق جعفر على استمرار حمل منة فضالي إلا أنه قد فات الأوان بعدما اجهضته نرجس وقال لها: «حسن جت من عندك أنا مش عايز حمل تاني اللي هتحمل هطلقها».

وجمع جعفر زوجاته الأربعة وهم مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة وأخبرهم أنه لم يتزوج أي واحدة منهن بالإجبار وأنه ممنوع الحمل على أي منهن طول الفترة التي يعيشون فيها معه.

وقال جعفر: "أي واحد هتحمل هطلقها واتفاقي مع عايدة مستمر لأن أنا جعفر العمدة مبيرجعش في كلامه، اللي عايزة تطلق تقول من دلوقتي وتاخذ شنطتها وتمشي".

قنوات عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12

وتأخذ قناة “دي إم سي” العرض الحصري لـ مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12 الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه 40 مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.