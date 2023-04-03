بعد دورها في جعفر العمدة.. مي كساب: «بدور على منتج فنان يتبنى موهبة زيي»

تألقت الفنانة مي كساب، في تقديم دور ثريا إحدى زوجات جعفر العمدة الثلاثة، ونجحت في خطف التريند بمشهد ضربها لكارم فتح الله بالشبشب، لتصبح عبارة “شبشب ثريا”، الأكثر بحثًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم تألقها في التمثيل، وغيابها لفترات طويلة عن ساحة الغناء، قالت مي إن غيابها بسبب مشكلة في سوق الكاسيت، وليس لأنها لا تحب الغناء.

وأضافت مي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": " كل المطربين مش لاقيين منتجين ينتجوا لهم، طول الوقت بدور على منتج فنان يتبنى المواهب، يتبنى موهبة زيي ويعتبرها مشروعه، 90% من الوسط الفني كله اجتهادات شخصية، ونحن في حاجة لمنتج فنان عنده خطة للموهبة، نفسي أبقى المطربة اللي بتمثل كويس".

وأشادت مي بتوزيع الأدوار والمشاهد، قائلة: "مقريتش ورق بالمعادلة الكاملة دي زي جعفر العمدة، الورق فيه عدل رهيب لكل الأدوار، وتصاعد درامي لكل شخصيات المسلسل، تسلم ايد محمد سامي ومهاب طارق".