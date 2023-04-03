موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12 على dmc

انتهت الحلقة الحادية عشر من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان على لقطة مشوقة، بعدما أخبرته منة فضالي التي تجسد دور زوجته الثالثة بأنها اجهضت ابنه لكونه طردها بعدما علم بحملها في الشهر الثاني مهددًا بطلاقها.

احداث موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11

وتراجع جعفر العمدة عن موقفه بعدما دعت له هالة صدقي التي تجسد دور والدته صفصف بالذرية الصالحة وأخبرها أنه سيوافق على استمرار حمل نرجس إلا أن الآوان قد فات بعدما اجهضت الأخيرة نفسها لأجل رضائه.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12

من المقرر أن يعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12 بطولة محمد رمضان على قناة dmc دراما اليوم في السادسة والربع مساءً، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة هو التعاون الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي، وذلك بعدما حققا نجاحات في أعمال سابقة، منها الأسطورة في العام 2016 وكذلك مسلسل البرنس العام 2020 وهي أحد أنجح أعمالهما سويًا.

احداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث جعفر العمدة في إطار اجتماعي داخل حي السيدة زينب لواحد من كبار التجار وهو جعفر العمدة المتزوج من ثلاث نساء هن إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي، حتى يلتقي بالفنانة زينة وتجسد دور زوجته الرابعة.

ويشارك رمضان عدد من النجوم والنجمات منهن زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.