شرطة نيويورك: مستعدون لتأمين محاكمة ترامب ولن نتسامح مع أى عنف

أكدت شرطة نيويورك، استعدادها لتأمين محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تجرى غدًا الثلاثاء، كما أكدت الشرطة أنها لن تتسامح مع أي عنف.

وذكرت الشرطة، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، أن لديها عدد كاف من القوات لتأمين محيط محاكمة ترامب، وأنه على من يحتج على المحاكمة الالتزام بالسلمية.

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، غدًا الثلاثاء بتهم جنائية، وتتعلق الاتهامات بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاموه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.