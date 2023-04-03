الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سائق إثر سقوط سيارة تريلا في ترعة بالطريق الزراعى بالبحيرة (صور)

موقع الحدث
موقع الحدث

لقى قبل قليل، سائق مصرعه إثر سقوط سيارة تريلا داخل ترعة بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وقوع، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تريلا داخل ترعة بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن وفاة قائدها وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وجري انتشال جثة السائق وتبين أنه مجهول الهوية، وجرى التحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما اصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وموتوسيكل بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

إخطار بوقوع حادث تصادم 

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

أسماء مصابي الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من "علي عبد المنعم شحاتة، 52 سنة، مقيم دمنهور، عبد المنعم احمد الدسوقي،  57 سنة، مقيم الحجناية، محمد حموده شعبان، 26 سنة، مقيم حوش عيسى، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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