الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مساحتها 9 فدان.. إخماد حريق التهم مجموعة مزارع النخيل بسيوة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت قوات الحماية المدنية في سيوة، من إخماد حريق التهم مجموعة من مزارع النخيل بلغت مساحتها 9 فدان بداية من منطقة الدكرور وحتي اغورمي مرورا بعين كليوباترا، حيث حصلت الدستور علي صور من الحريق.

 

و قال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، إنه فور تلقي بلاغ بنشوب حريق في مجموعه مزارع النخيل بسيوة تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء "2 سيارة إطفاء و 2 سيارة محملة بماكينة".

 

وأوضح المصدر، أنه تم إخماد الحريق وجاري الآن تبريد المنطقة لعدم تضرر المناطق المجاورة، مؤكدا أنه لا توجد إصابات أو وفيات.

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الحماية المدنية إخماد حريق سيارات إطفاء قوات الحماية المدنية مزارع النخيل سيوة

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