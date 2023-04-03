مساحتها 9 فدان.. إخماد حريق التهم مجموعة مزارع النخيل بسيوة (صور)
تمكنت قوات الحماية المدنية في سيوة، من إخماد حريق التهم مجموعة من مزارع النخيل بلغت مساحتها 9 فدان بداية من منطقة الدكرور وحتي اغورمي مرورا بعين كليوباترا، حيث حصلت الدستور علي صور من الحريق.
و قال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، إنه فور تلقي بلاغ بنشوب حريق في مجموعه مزارع النخيل بسيوة تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء "2 سيارة إطفاء و 2 سيارة محملة بماكينة".
وأوضح المصدر، أنه تم إخماد الحريق وجاري الآن تبريد المنطقة لعدم تضرر المناطق المجاورة، مؤكدا أنه لا توجد إصابات أو وفيات.