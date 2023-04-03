بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجي إدريس

بهدوء ووسط غليان واختلاف العالم، ترحل الأدبية الكاتبة المترجمة "عايدة مطرجي إدريس"، التي حملت سلاح النشر التأليف والدفاع عن أرقى المجلات الثقافية والفكرية العربية، مجلة الآداب.

عايدة، ارتبطت مع الراحل سهيل إدريس مؤسس دار الآداب في نفس عام مولد مجلة الآداب، التي شكلت علامة ثقافية لبنانية عربية، ، في العام 1956،نمت المجلة في العصر الجميل، ومعها عاشت عايدة، قصة انطلاقها وقد كانت تدير حياتها بالمحبة والرضا فرزقت من ادريس 3 أبناء وبنات: رائدة ورنا وسماح.

اشتهرت في مجال الترجمة، حيث نقلت إلى العربية عددا من أعمال الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر والكاتبة النسوية سيمون دي بوفوار والكاتب والصحافي الفرنسي ألبير كامو.

كذلك كتبت عددا من القصص القصيرة التي نُشرت في مجلة الآداب،[بحسب ويكيبيدياوبعدها أصدرت مجموعتها القصصية «الذين لا يبكون» في عام 1966.

عندما فكر الكاتب الكبير، العلامة سهيل إدريس في شأن لبنان، قرر ان يكون عمدة لقطاع النشر وأسس دار الآداب في العام 1956,وهو الذي بقى حاملات سلاح الثقافة والمقاومة والتنوير حتى وفاتة في العام ( 2008)، كان شخصية سياسية وروائي وكاتب لبناني ومؤسس مجلة الآداب البيروتية. ومن مؤسسي اتحاد الكتاب اللبنانيين، وأمينه العام لدورات عدة. نقل عشرات الكتب من الفرنسية إلى العربية، وأبرزها مؤلَّفات: جان بول سارتر والبير كامو وريجيس دوبريه.

أنشئت دار الآداب عام 1956 بعد صدور مجلة الآداب عام 1953 وعملت على إنتاج مؤلَّفات مطوّلة وموثّقة تتناول مختلف ألوان الإنتاج الجاد في ميدان الدراسات والترجمات والروايات والدواوين الشعرية والمسرحيات، كل ذلك بتوجّه تنويري، الغايةُ منه الإسهامُ في خلق نهضة ثقافية كبيرة تكون مواصلة لما قدّمه العرب في القرون السابقة.

فقدت الثقافة العربية، عايدة، التي كانت ورا حلم ان تكون ثقافتنا منبعا وركنًا أصيلًا من وحضارتنا وحياتنا وصراعنا مع العدو والآخر والغرب،فكانت هي وسهيل وسماح نقطة لمقاومة العدو الصهيوني وعدم التطبيع، والحريات الأدبية والفكرية.

.. جاء نعى، عايدة، الرحيل المنذر بأن عميدة دار الآداب، قد ارفت بالنذر وها هي الدار، تتمسك بإرث الراحل سهيل إدريس.

تعد عايدة مطرجي وأحد أهم المترجمين والموسوعيين العرب، وهي قد قدمت الكثير لقطاع نشر الترجمات في الثقافة العربية.

برحيلها، قال صديقي الروائي العراقي محمد يحياوي، اننا في هذا الوقت، قد فقدنا و أسرة الآداب أمًّا ومؤسِسة وخبيرة وفيّه لقضية الأدب ومخلصة بحق للإبداع، كما فقدت على الصعيد الشخصي صديقة كبيرة ومحبة ومعلمة راعية.

بين وقت واخر، حاهدت المجلة عايدة وسماح، فبقيت الآداب تصدر عن دار الآداب، علامة مهمة على عصر المجلات العربية الكبرى كانت ومازالت مجلة أدبية فكرية، مجلة «الآداب» التي رأس تحريرها لمدة 39 عاماً الدكتور سهيل إدريس، ويتولى منذ 1992 رئاسة تحريرها الدكتور سماح ادريس. وتمّ تكريمها مرات عديدة من قبل اتحاد الناشرين العرب، ومن غير مؤسسة وكيان دولي.

.. عايدة كانت صورة أيقونة تدل على الآداب، وعلى الحياة الثقافية ولبنان حاضرة النشر والقوة والتنوير.

نفقد عايدة مطرجي، وقد كنا نحتاج قوتها لخروج لبنان من واقعة الأليم، وها هي بيروت تفقد منارة أخرى