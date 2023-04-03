«الرحلة الذهبية».. الذكرى الثانية لموكب المومياوات المصري (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، لقطات ترصد الذكرى الثانية لموكب المومياوات المصري “الرحلة الذهبية”.

وأشار التقرير، إلى أننا نشهد الذكرى الثانية لموكب نقل المومياوات الملكية، والذي شهده العالم يوم 3 أبريل 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موكب نقل المومياوات الملكية من أهم الأحداث التاريخية

ويعتبر حدث موكب نقل المومياوات الملكية من أهم الأحداث التاريخية خلال الأعوام السابقة، مما يدل على عظمة ومكانة ملوك وملكات القدماء المصريين، ومكانة مصر الحديثة ومستقبلها المشرف.

وكان موكب المومياوات الملكية انطلق من المتحف المصري بالتحرير ليلا وقطع مسافة وصلت لمدة 40 دقيقة وصولا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أي مسافة 7 كيلومترات وسط إجراءات أمنية مشددة عاشتها شوارع مدينة القاهرة لنقل مومياوات 22 ملكا وملكة من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، الملك رمسيس الثالث، الملك رمسيس الرابع، الملك رمسيس الخامس، الملك رمسيس السادس، الملك رمسيس التاسع، الملكة حتشبسوت، الملكة نفرتاري، الملكة تي.