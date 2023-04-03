الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القومى للبحوث الفلكية: بدر رمضان «الوردى» ينير سماء القاهرة الخميس

بدر رمضان الوردي
بدر رمضان "الوردي

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، إن يوم الخميس المقبل، سيكتمل بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1444، في تمام الساعة السادسة و36 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، معلنا انتصاف الشهر الهجري، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد. 

وأضاف القاضي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه في يوم اكتمال الهلال بدرا ستكون ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، وتستمر في الزيادة إلى أن تصل لأطول فترة صيام يوم الخميس الموافق 20 أبريل، 29 رمضان الحالي نهاية الشهر، محطمة أطول رقم في ساعات الصوم لهذا الشهر وهي 14 ساعة و54 دقيقة. 

وأوضح أن البدر سيبدأ فى التناقص تدريجيا بعد ذلك إلى أن يصل تربيعه الآخر يوم الخميس الموافق 13 أبريل الحالي في الساعة 11 و13 دقيقة صباحا. 

وأشار رئيس المعهد إلى أن للقمر 3 أوجه يمر بها بعد ميلاد الهلال وهي "التربيع الأول وفيه تكون نسبة الجزء المضاء من القمر 50%، وهو ما يعني وصول الشهر الهجري لنهاية أسبوعه الأول، ثم يكتمل القمر بدرا في منتصف الشهر الهجري، والتربيع الأخير وفيه يتناقص البدر تدريجيا ليشغل الجزء المضاء منه نصفه فقط".

ومن جهة أخرى، قال أستاذ الفلك بالمعهد الدكتور أشرف لطيف تادرس، إن بدر شهر رمضان سيظهر كامل الاستدارة ويشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويبلغ لمعانه 100% ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأضاف أن القمر سيبدو لنا كما لو كان بدرًا بدءًا من غد وحتى يوم الجمعة المقبل، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذه الفترة .

وأوضح أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر "الزهري أو الوردي" أو قمر "العشب" دلالة على أجواء الربيع ونمو الأزهار والعشب في هذا الوقت من العام، مؤكدا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

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