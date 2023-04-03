«الدفاع الروسية» تعلن مقتل 20 عنصرًا أوكرانيًا قرب خيرسون

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 20 عنصرًا أوكرانيًا بالقرب من خيرسون.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، رومان كودريان، إن وحدات المدفعية التابعة لمجموعة (دنيبر) ألحقت أضرارًا نارية أثناء قتال مضاد للبطاريات في إحدى نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للعناصر القومية المتطرفة الأوكرانية.

وتابع: فيما بلغت خسائر العدو البشرية أكثر من 20 قتيلًا، علاوة على تدمير مدفع هاوتزر (غفوزديكا) 2S1 وحظيرة للتخزين المؤقت للأسلحة والمعدات العسكرية تابعة للواء رقم 124 التابع للدفاع الإقليمي الأوكرانى، بحسب ما ذكر لوكالة "نوفوستي".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط وتدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية وتصفية نحو 400 مسلح أوكراني، وإحباط محاولات 8 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية وسط تقدم القوات الروسية بكل المحاور.