إقامة معرض «أهلا رمضان» بنقابة الصحفيين ابتداءً من السبت المقبل

تستعد نقابة الصحفيين المصريين بالاشتراك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لاقامة معرض" أهلًا رمضان " على أن يكون موعد إقامة المعرض بدءًا من السبت الموافق ٨ أبريل ۲۰۲۳.

ووجه السكرتير العام جمال عبد الرحيم الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تعاون الوزارة مع نقابة الصحفيين وأعضائها، بشأن تنظيم معرض "أهلا رمضان" بمقر نقابة الصحفيين ، لتيسير استفادة الزملاء الصحفيين وأسرهم ، على أن يكون موعد إقامة المعرض بدءًا من السبت الموافق ٨ أبريل ۲۰۲۳.