«أحمد يكتشف سر والده.. وبثينة تفقد الجنين».. أحداث الحلقة 11 من «علاقة مشروعة»

رصدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 بطولة النجم ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والتي أُذيعت عبر قنوات DMC وDMC دراما والحياة، تصاعدًا في الأحداث، ومفاجآت غير متوقعة، بدأت بحالة من الصدمة يعيشها أحمد ابن عمرو (ياسر جلال)، عقب اكتشافه علاقة والده عمرو ببثينة خلال احتفاله بعيد ميلاده.

الأمر الذي أصابه بحالة من الذهول والإنكار وجعله يترك المنزل هاربًا ومع صديقته روبي، وهو في حالة بكاء شديدة وانهيار تام دون أن يخبر أحد عن ما اكتشفه أو إلى أين ذهب، إلى أن اكتشف الحاضرين اختفائه ما أصابهم بقلق شديد عليه خاصة بعد البحث طويلا عليه في كافة أرجاء المنزل، ضمن أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11.

وانتقلت الأحداث إلى دعوة «دينا» صديقة «بثينة» إلى «أمجد» على العشاء داخل منزلها، بعد أن ادعت نشوب خلاف بينها وبين صديقتها بثينة، والتي اكتشفت علاقتها بأمجد طليقها.

واستكملت دينا خطتها ضد أمجد من خلال حديثها المعسول معه باستمرار والهجوم على بثينة التي لازالت لا تشعر بقيمته، وهو الأمر الذي نتج عنه نجاح مخطط دينا وبثينة ضد أمجد وانقلاب بثينة عليه بسبب خيانته مع صديقتها المقربة.

وشهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل علاقة مشروعة، استمرار خطة «بثينة» مي عمر وصديقتها «دينا» للخلاص من «أمجد»، بطريقة ذكية.

وحملت الحلقة الـ11، وقوع «أمجد» في غرام «دينا» صديقة طليقته «بثينة» مي عمر، حيثُ تبادلا حديثًا رومانسيًا وأظهرا انجذابهما لبعضهما أثناء تناولهما الغداء في أحد المطاعم الفاخرة.

ترجع الأحداث وتتصاعد عندما اتهمت «بثينة» سائق «عمرو» الشخصي بسرقة ساعتها.

وتعود القصة ضمن أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 إلى عودة مي عمر (بثينة) إلى منزلها بعد إجراء فحوصات طبية عند طبيبها للاطمئنان على وضع الجينين، لتجد «طارق» سائق ياسر جلال (عمرو) الشخصي في المنزل، والذي أخبرها بأنَّ «عمرو» أرسل له مجموعة طلبات وطلب منه أن يأخذهم إلى منزل «بثينة».

وطلبت «بثينة» من «طارق» أن يضع الطلبات ويذهب، وهو ما فعله الأخير، وبعدها بدقائق اتصلت «بثينة» بزوجها «عمرو» تخبره بأن ساعتها قد سُرقت، وطلبت منه أن يحضر حالاً، وبعد أن جاء أخبرته بأنَّ «طارق» هو الذي سرقها كونه الوحيد الذي دخل منزلها في غيابها، ويأتي «طارق» ويبرر بأنَّه لم يسرقها، في حين طلبه «عمرو» بالاعتراف ولم يصدقه.

وتنتهي الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة، بأحداثًا مُثيرة، حيثُ حضر الألم لمي عمر (بثينة) بشكل مفاجئ، أثناء صعودها سُلم منزلها، وتعرضت للسقوط على الأرض، وقامت بالاتصال على صديقتها «دينا» بسنت شوقي، وطلبت منها الحضور إليها سريعًا وأخذها إلى المستشفى.

وفور وصول «بثينة» إلى المستشفى ضمن أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، أجرى الطبيب المعالج لها، عددًا من الفحوصات الطبية، والذي فاجأها بأنَّها قد فقدت «الجنين»، لتصطدم مي عمر بالخبر، وتنتهي الحلقة في إطار تشويقي لما ستكشفه الحلقة القادمة.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

يعرض مسلسل علاقة مشروعة على قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساء، ثم قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.