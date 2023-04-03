تقرير أمريكى: مصر على المسار الصحيح للتعافى قطاع السياحة بشكل قوى

أكد تقرير أمريكي، تزايد الطلب السياحي على مصر وارتفاعه إلى مستوى قياسي في فترة ما بعد الوباء.

وقال موقع "ترافل أوف باث” الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، إن مصر تشهد رواجًا وزخمًا متزايدًا على المستوى السياحي مع ارتفاع معدلات الإقبال على حجوزات الطيران والسفر إلى أرض الفراعنة، حتى اقتربت الإحصائيات الخاصة بأرقام حركة السياحة الوافدة من أن تتخطى معدلات عام 2019، وهو العام الذي سجلت فيه مصر مستوى قياسي من عائدات السياحة.

وأكد التقرير أن مصر واحدة من أكثر الوجهات العصرية شعبية وتفضيلاً بين السياح من الغرب وخاصة الأمريكيين الذين أصبحوا مهوسيين بها بسبب ثقافتها القديمة وحضارتها العريقة، مضيفا أن مصر مليئة بعدد لا نهاية له من عوامل الجذب وعجائب العالم القديم، فضلا عن أسعار عروضها وعطلاتها التنافسية كونها وجهة ميسورة التكلفة لأصحاب الميزانية المتواضعة.

وأضاف التقرير من المتوقع الآن أن يتجاوز عدد الوافدين من الولايات المتحدة الى مصر الى مستويات عام 2019 بحلول عام 2024، بحسب أحد المسؤولين في إحدى كبرى شركات السياحة.

لماذا مصر جذابة جدا للغربيين؟

قال التقرير إن مصر هي واحدة من أقدم الدول وأكثرها مشحونة ثقافيًا، فث تقع في في منطقة المغرب التاريخي وتشتهر بكونها أرض الفراعنة وتفتخر بإمداد لا نهاية له من عجائب العالم القديم.

وأوضح التقرير أن العاصمة القاهرة المترامية الأطراف ، هي مدينة عملاقة تتميز بكونها أكبر مدينة في جميع أنحاء إفريقيا وقوة سياحية تضم المتحف المصري التاريخي ، حيث يمكن الإعجاب ببعض القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون والكنوز الأخرى، وعلى مسافة قصيرة من وسط القاهرة، سيجد السائحون هضبة الجيزة ، أشهر المواقع الأثرية في مصر بأهراماتها وأضرحتها وأبو الهول.

وأشاد التقرير بمدينة الإسكندرية ووصفها بأنها مدينة على البحر الأبيض المتوسط ​​ومركز للعلوم، مليئة بالآثار اليونانية الرومانية، وتتميز بقلعة من القرن الخامس عشر - قايتباي المهيب - في قلبها التاريخي ، فضلاً عن مشهد منتجع متطور وشواطئ رملية.

وأضاف أن مصر تشمل عوامل الجذب الأخرى البعيدة شرم الشيخ والغردقة، وكلاهما مناطق عطلات سريعة التطور تقع بين البحر الأحمر والصحراء، والأقصر، وبوابة وادي الملوك، وعجائب مصرية أخرى.

أكدت جاكلين دودسون ، رئيسة Barrhead Travel ، وهي وكالة سفر تضم أكثر من 85 متجرًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، أن الطلب على القاهرة يتسارع حقًا بين السائحين البريطانيين في حين شهدت وجهات المنتجعات الأخرى في الغردقة وشرم الشيخ الحجوزات لمدة عامين، وأن الحجوزات في القاهرة تضاعفت أربع مرات منذ العام الماضي، والإبحار في النهر على نهر النيل هو أمر نطلبه مرارًا وتكرارًا".

واضاف التقرير أن قيود السفر التي فرتضها جائحة كورونا، تكاد تكون "صفر" وقواعد التأشيرة مخففة، فلا توجد حاليًا قيود على دخول مصر من الولايات المتحدة، ويُرحب بالأمريكيين - وجميع الوافدين الأجانب الآخرين - بدون شروط.