الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بتوجيه رئاسى.. مدير مكتبة الإسكندرية يكشف تفاصيل استرداد جواز سفر الرئيس السادات

الرئيس السادات
الرئيس السادات

 كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل استرداد جواز سفر الرئيس الراحل، محمد أنور السادات؛ بعدما ترددت أنباء عن عرضه في مزاد علني للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 وقال زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج  “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أجهزة الدولة، بالتحرك السريع من أجل استرداد جواز سفر السادات مرة أخرى.

 

جواز السفر تم استعادته منذ أسبوع

 وأضاف، أن جواز السفر تم استعادته منذ أسبوع، وتم الإعلان عن استرداده تزامنًا مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان، موجهًا الشكر لأجهزة الدولة على دورها في استعادة جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات. 

 

وأوضح زايد، أن جميع المقتنيات الموجودة داخل مكتبة الإسكندرية، يتم حفظها بطرق آمنة، لافتًا إلى أن الرئيس السادات له مقتنيات أخرى بالمكتبة، تم وضعها إلى جوار جواز سفره الدبلوماسي ومتحف بطل الحرب والسلام من أكثر الأماكن التي تشهد إقبال على الزيارة بمكتبة الإسكندرية.

مدير مكتبة الاسكندرية محمد أنور السادات جواز سفر مزاد علني الولايات المتحدة الامريكية

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