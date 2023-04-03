الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أنباء عن حضور سوريا القمة العربية المقبلة بالسعودية (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل التحركات التي تهدف لحضور سوريا اجتماع جامعة الدول العربية، المقبل والمقرر انعقاده في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك أنباء وتحركات عن إمكانية توجيه دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، لحضور اجتماع جامعة الدول العربية المقبل في السعودية. 

وأشار "موسى" إلى أن هناك توجها لدعم عربي كبير لسوريا، مؤكدًا أنه حينما حدث تصويت على تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 لم يحظ هذا القرار بالإجماع، آنذاك. 

أحمد موسى سوريا جامعة الدول العربية المملكة العربية السعودية بشار الأسد

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