«القاهرة الإخبارية»: انقسام أمريكى غير مسبوق بسبب محاكمة ترامب

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» الانقسام الأمريكي بسبب توجيه اتهام جنائي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشار تقرير «القاهرة الإخبارية» إلى أن الأمريكيين يعيشون هذه الأيام حالة من الانقسام حول ما أسموه محاكمة ترامب وذلك في خطوة غير مسبوقة في تاريخ بلادهم.

حيث فوجئ الأمريكيون يوم الخميس الماضي بتوجيه اتهام جنائي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية شراء صمت ممثلة إباحية خلال خوضه انتخابات الرئاسة في عام 2016.

ويرى المحللون أن تزايد الحديث عن محاكمة ترامب رفع من شعبيته بشكل نسبي، في إطار منافسته داخل الحزب الجمهوري لتمثيله في الانتخابات المقبلة إلا أنها لن تزيد من فرص عودته إلى الرئاسة في حال أصبح مرشحًا.

واستغل ترامب هذا الاتهام ليقول علنية إن ما يواجهه ما هو إلا اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على مستوى في تاريخ بلاده.

يُشار إلى أن الدستور الأمريكي لا يمانع أن يترشح ترامب ويخوض حملته الانتخابية بل ويمكن في حال فوزه أن يحكم من وراء القضبان، حيث لا يمنع الدستور المجرمين المدانين من متابعة أو شغل مناصب منتخبة بما في ذلك منصب رئيس الجمهورية.