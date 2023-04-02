الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11| حازم إيهاب يعترف بحبه لـ جلا هشام

حازم إيهاب
حازم إيهاب

تداولت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 العديد من الأحداث الجديدة والمختلفة حول رجوع كلا من طارق لطفي “روؤف” وزوجته عائشة بن احمد “شيرين” إلى حياتهم الطبيعية بعد الطلاق.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11

وبدأ مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 بتعافي “شيرين” الفنانة عائشة بن أحمد بعد إنفصالها عن زوجها طارق لطفي “رؤوف”، لتفتعل مشكلة مع زميل لها بعد أن حاول التقرب منها ولكنها ترفض، وبدأت أن تحكي ما حدث لصديقتها لتنصحها بما يجب أن تفعله.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 بطولة طارق لطفي

ومع استكمال مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 شيرين (عائشة بن أحمد) مع صديقتها عن خروجها مع كريم (علي الطيب)، كما اعترف سيف (حازم إيهاب) بحبه إلى سلمى (جلا هشام) وأخبرها بضرورة مقابلتها لوالدته، واعترفت هي له أنها تحبه رغم رفضها فكرة الزواج.

بينما يذهب يوسف (عمر الشناوي) لمقابلة والد يارا (سارة الشامي) ليطلب منه يدها للزواج، ليوافق على زواجهما، ويقرآن الفاتحة.

مذكرات زوج الحلقة 11| خلاف الصاوي مع زوجته حول تحليل شخصية «شيرين» و«رؤوف»

«مذكرات زوج» الحلقة 11| عائشة بن أحمد تتحرر من علاقتها السابقة

بدء عرض مسلسل «مذكرات زوج» الحلقة 11 على قناة «سي بي سي»

مذكرات زوج الحلقة 11.. رد فعل شيرين بعد دخول طارق لطفى قصة حب جديدة

تردد قناة Cbc

ويمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج حصريًا على تردد قناة CBC وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث مسلسل مذكرات زوج السابقة

وقد شهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة خلافًا كبيرًا بين «رءوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.

والجدير بالذكر، تدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

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